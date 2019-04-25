Говорить о развороте рынка акций и начале полноценного снижения пока преждевременно - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,7% и 0,1% соответственно. Поддержку же нашему рынку могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 75 долларам за баррель, однако данный фактор был проигнорирован нашими инвесторами. В результате, к 18.10 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,6%, уйдя в район 2562 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, упавшие на 3,2% и 2,3% соответственно. Компанию им составили Мосэнерго и Юнипро, потери которых превысили 2%. Лучше рынка торговались бумаги X5 Retail Group (+5,2%), которые поддержала отчетности, и Новатэка (+4,3%). Первое, что стоит отметить, что текущая динамика укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте рынка и начале полноценного снижения преждевременно. При этом, чуть ниже текущих отметок рынок получит двойную поддержку в виде уровня 2550 пунктов и восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря 2018 года. С опорой на эту поддержку "быки" могут попытаться развернуть индекс МосБиржи и возобновить восходящую динамику," - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.