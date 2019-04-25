Переизбыток предложения природного газа в ЕС создаст проблемы для американского рынка - Julius Baer

Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.

"Текущие цены, на удивление, расходятся с фундаментальными факторами на Североамериканском рынке, где объемы добытых запасов находятся на исключительно низком уровне, - комментирует Норберт Рюкер. - Прошлый отопительный сезон характеризовался довольно средним объемом потребления топлива, однако рынок до сих пор не может компенсировать дефицит, сформировавшийся по итогам нестабильного спроса годом ранее. Нынешний уровень котировок отражает беспокойство по поводу высоких объемов добычи, особенно на нефтяных скважинах, а также ожидания скорого исчезновения дефицита сырья. Мы разделяем данный взгляд и занимаем нейтральную позицию по сектору".

По мнению эксперта, на рынке присутствуют два элемента неопределенности: "Во-первых, вскоре начнется летний период, когда, как правило, растет потребление электричества в целом и увеличивается потребление природного газа электростанциями. В этой связи погодные условия вновь станут важным фактором для рынка, хотя, по некоторым оценкам, в США не ожидается сильной жары. Во-вторых, на американском рынке может отразиться избыток предложения в Европе, где происходит активный переход на альтернативные источники энергии. На фоне быстро увеличивающихся в ЕС запасов к концу лета спрос в Старом свете может упасть, что приведет к снижению цен и объема поставок. При этом рынок Азии и Китая, в частности, не сможет принять высвободившиеся объемы. Как следствие, поставки СПГ из США могут столкнуться с проблемами, что приведет к падению котировок".