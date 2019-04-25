Фундаментальная рекомендация для акций РФ в преддверии майских праздников остается "держать" - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 24 апреля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что тактически картина на рынке акций РФ остается умеренно позитивной, однако в преддверии майских праздников фундаментальная рекомендация остается "держать".

"Средний объем длинных позиций, открытых розничными инвесторами, в наиболее ликвидных бумагах на "Московской бирже" увеличился за отчетный период на 0,7%: умеренные покупки продолжаются. При этом объем открытых в среду, 24 апреля, коротких позиций оказался одним из самых высоких: на рынке на данный момент много скептиков. Среди институциональных инвесторов продажи преобладают третью неделю подряд. Рынок остается относительно привлекательным с фундаментальной точки зрения до конца года. Тем не менее мы рекомендуем "держать" текущие позиции, поскольку потенциал риска/избыточной доходности сейчас находится, на наш взгляд, на нейтральном уровне", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что по итогам отчетной недели в акции РФ со стороны ETF вновь был зафиксирован небольшой приток капитала на уровне $23 млн (приток капитала наблюдается вторую неделю - прим. ИФ). При этом, как отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс", приток капитала в акции РФ практически поровну разделился между GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки - прим. ИФ) и российскими фондами.

"Таким образом, инвесторы, вероятно, позитивно настроены перед началом мая. Импульс может сохраниться, однако мы не видим существенного тактического потенциала на российском рынке на данном этапе. Цены на нефть уже находятся выше $75 за баррель, а российский фондовый рынок вышел в лидеры с начала года. Мы ждем релиза апрельских индексов PMI на следующей неделе, которые могут показать, оправдан ли с фундаментальной точки зрения потенциал дальнейшего роста. Пока тактически картина выглядит умеренно позитивной, однако не стоит забывать о поговорке "продавай в мае", которая скоро может стать актуальной", - отмечают эксперты.