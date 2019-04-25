Динамика ослабления рубля не столь существенная, чтобы говорить о кардинальных изменениях на рынке - "Открытие Брокер"

Рубль продолжил весьма активно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4875 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,84%, недельная - до 7,95%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Негативом для рубля остаются новости политики, которые повысили риски принятия ограничительных мер в связи с упрощением получения российского гражданства для жителей ряда районов востока Украины. В целом подобная практика принята в ряде стран, но для РФ применяется "особенный" подход. В то же время стоит отметить, что индекс доллара торгуется вблизи максимальных за два года значений. Слабеют евро на фоне слабой макроэкономической статистики и турецкая лира из-за ухудшений отношений с США. Соответственно, можно говорить также об общем снижении аппетитов к риску, что накладывается на российскую специфику. Пока горизонты длительности данной тенденции сложно установить, но всё же динамика ослабления рубля не столь существенная, чтобы говорить о кардинальных изменениях на рынке", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.