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25 апреля 2019 года 17:19
Динамика ослабления рубля не столь существенная, чтобы говорить о кардинальных изменениях на рынке - "Открытие Брокер"
Рубль продолжил весьма активно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4875 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,84%, недельная - до 7,95%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Негативом для рубля остаются новости политики, которые повысили риски принятия ограничительных мер в связи с упрощением получения российского гражданства для жителей ряда районов востока Украины. В целом подобная практика принята в ряде стран, но для РФ применяется "особенный" подход. В то же время стоит отметить, что индекс доллара торгуется вблизи максимальных за два года значений. Слабеют евро на фоне слабой макроэкономической статистики и турецкая лира из-за ухудшений отношений с США. Соответственно, можно говорить также об общем снижении аппетитов к риску, что накладывается на российскую специфику. Пока горизонты длительности данной тенденции сложно установить, но всё же динамика ослабления рубля не столь существенная, чтобы говорить о кардинальных изменениях на рынке", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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25 апреля 2019 года 18:05
Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
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.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
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