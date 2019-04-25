Спрос на электроэнергию к 2050 г. удвоится, а альтернативные источники, возможно, будут обеспечивать 2/3 ее мирового производства - ING Bank

Спрос в мире на электроэнергию к 2050 году удвоится (возрастет с 27000 ТВт.ч в 2018 году до 57000 ТВт.ч), а альтернативные источники энергии, по позитивному прогнозу, будут обеспечивать 2/3 мирового производства электроэнергии, говорится в обзоре ING Bank.

По мнению экспертов банка, потребление электроэнергии к 2050 году у домохозяйств увеличится на 101,1%, на производстве - на 65,9%, на транспорте (по большей мере за счет повышения спроса на электромобили) - на 1694,4%, что может существенно увеличить выбросы углекислого газа в атмосферу.

По позитивному сценарию банка (предусматривает активное участие государства в развитии альтернативных источников энергии), выбросы углекислого газа к 2050 году могут быть снижены на 64%, но для этого, как отмечают эксперты, потребуются инвестиции в солнечные батареи и ветровые электростанции в размере $13 трлн в течение 30 лет. При этом, по мнению аналитиков, государственная политика в области электроэнергетики должна способствовать развитию рынков солнечной и ветровой энергии.

Как говорится в обзоре банка, к 2050 году та доля рынка электроэнергии, которую в настоящий момент занимают нефть и газ, может перейти в руки альтернативных источников энергии.

"В настоящее время на ископаемое топливо приходится 2/3 мирового производства электроэнергии. По сценарию "Позитивные технологии", 2/3 мирового производства электроэнергии к 2050 году будет обеспечивать энергия ветра и солнца", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что солнце и ветер как источники энергии менее эффективны, чем нефть или газ: "Солнце светит не всегда, а ветер может быть непредсказуем. Чтобы стабильно производить за счет каждого источника по 19000 ТВт.ч в год, требуются значительно большие мощности, чем при использовании газа или нефти как источников энергии".

Как подчеркивается в обзоре, именно увеличение мощностей потребует совокупных инвестиций в размере $13 трлн в течение 30 лет, при этом ветровые электростанции займут львиную долю в общем объеме инвестиций - $7,3 трлн.

"Огромные инвестиции, необходимые для того, чтобы достичь целевых показателей по выбросам углерода в атмосферу, предполагают беспрецедентные возможности для бизнеса в ветро- и гелиоэнергетике. Мировые рынки солнечной и ветровой энергии будут иметь высокие темпы роста, которые, как ожидается, будут продолжаться в течение многих лет. Инновационные компании смогут извлечь наибольшую выгоду из возможностей, которые появятся", - говорится в обзоре.

Тем не менее, как отмечают эксперты, госинвестиции и неопределенность по поводу будущих цен на электроэнергию могут стать препятствием для частного инвестора, который решит участвовать в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии.