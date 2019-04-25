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25 апреля 2019 года 16:21
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от отметки 2580 пунктов - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи перешел в состояние консолидации в рамках узкого диапазона 2580-2585 пунктов. Приостановившееся повышение фьючерсов на нефть пока не способствует его направленному движению от текущего уровня. Кроме того, свежая статистика из США по недельному изменению количества первичных заявок на пособия по безработице и по месячному изменению количества заказов на товары длительного пользования имела смешанный характер. С учетом указанных факторов мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от отметки 2580 пунктов с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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25 апреля 2019 года 18:05
Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
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.25 апреля 2019 года 11:57
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.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
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