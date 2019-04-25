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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от отметки 2580 пунктов - ИК "Алго Капитал"
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25 апреля 2019 года 16:21

Ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от отметки 2580 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи перешел в состояние консолидации в рамках узкого диапазона 2580-2585 пунктов. Приостановившееся повышение фьючерсов на нефть пока не способствует его направленному движению от текущего уровня. Кроме того, свежая статистика из США по недельному изменению количества первичных заявок на пособия по безработице и по месячному изменению количества заказов на товары длительного пользования имела смешанный характер. С учетом указанных факторов мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от отметки 2580 пунктов с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Опубликовано: /ИК "Алго Капитал"/
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