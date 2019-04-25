Главный негатив на рынок акций придёт тогда, когда появится повод для коррекции за океаном - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы после вчерашней небольшой коррекции сегодня показывали разнонаправленную динамику. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" в четверг показывал рост на 0,25%, торгуясь в районе 2585 пунктов. Валютный же РТС в первой половине дня терял 0,6%, откатываясь до 1255 пунктов. С учётом предстоящих праздников на российском фондовом рынке желающих покупать всё меньше, а продавцов всё больше. Внешний фон ухудшается повсеместно, но главный негатив придёт тогда, когда появится повод для коррекции за океаном", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.