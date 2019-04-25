Goldman Sachs снизил рейтинг DR Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти до "держать"

Goldman Sachs понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), а также для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, в нем говорится, что GDR "Роснефти" были исключены из топ-листа бумаг на покупку в регионе CEEMEA. В то же время GDR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) по-прежнему входят в этот фокус-лист.

"Мы стали менее позитивно смотреть на акции нефтегазовых компаний РФ. Ожидаемое замедление роста дивидендов и потенциальный рост капзатрат снижают инвестиционную привлекательность сектора. Более того, мы видим риск коррекции на рынке нефти во второй половине 2019 года, что ставит под вопрос перспективы прибыльности нефтегазовых компаний РФ", - говорится в обзоре.

Сырьевые аналитики Goldman Sachs ожидают цены на нефть марки Brent на уровне $66 за баррель в среднем по 2019 году против $72 за баррель в 2018 году. Текущая стоимость нефти марки Brent составляет порядка $75 за баррель.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-рекомендация для ADR "Газпрома", основанная на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков - "держать".

Консенсус-рекомендация для ADR "ЛУКОЙЛа", основанная на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков - "покупать".

Консенсус-рекомендация для GDR "Роснефти", основанная на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков - "покупать".