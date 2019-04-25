Геополитика снижает активность покупателей на российском рынке акций - БКС

"Динамика индекса МосБиржи сегодня скорее нейтральна, но акции компаний, опубликовавших квартальные финансовые результаты (X5, Яндекса, Новатэка), показывают неплохой рост. Это говорит о том, что корпоративная отчетность за первый квартал может подтянуть вверх акции РФ в ближайшие недели. В то же время риском для российского рынка остается геополитика. Ожидания улучшения связей между Москвой и Киевом пока не оправдываются, также отношения России и Запада могут осложниться и из-за Венесуэлы. Главными глобальными факторами остаются торговые переговоры США и Китая и квартальная отчетность ведущих компаний, вызывающая волатильность торгов отдельными акциями. Также рынки ждут заседания Федрезерва США в начале мая", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.