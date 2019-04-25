Доллар США начинает сносить все на своем пути - Saxo Bank

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение ситуации с мировой ликвидностью и поиск безопасной гавани.

"Диссонанс на рынках возник в связи с тем, что вчера был "просто космос" на бирже для акций и облигаций - невозможно сохранить такое на какой-либо адекватный период времени, если только ФРС не предпримет активных мер по количественному смягчению - а пока она никаким образом этого не делает - даже если, возможно, она готовит базу для этого? И в самом деле, ФРС только готовится начать замедление темпов продаж активов на следующей неделе, прежде чем перейти к нейтралитету в области баланса 1 октября. А вдруг такой график недостаточно "голубиный"? Хваленый "сценарий роста" требует того, чтобы облигации были слабыми, а акции - сильными, так что вчера не обрадовались те, кто инвестировал в такой исход, ведь сильный аукцион по пятилетним государственным казначейским облигациям США сбил американскую доходность вниз. Ключевой ориентир доходности по десятилетним американским облигациям в данный момент развернулся резко вниз после недавнего теста разворотного уровня 2,60%", - отмечает эксперт банка.

Другой и, возможно, еще более неприятный момент для любого мирового сценария роста заключается, по мнению Джона Харди, в резком усилении доллара США и (в какой-то мере) его попутчика в виде иены: "Интересно, что в этот раз валюты, кажется, обеспечивают волатильность на рынке, а дальнейшее ее существование и укрепление может привести к неожиданному возвращению зловредной волатильности на рынках всех видов - приводя к ослаблению акций (рынки в последнее время снова невероятно агрессивны в своем сокращении волатильности) и поиску безопасной гавани. Что касается развивающихся рынков, валюты, пожалуй, будут наиболее уязвимы при данном сценарии, а иена может сохранить темп, равный более сильному доллару США и немного превзойти его".