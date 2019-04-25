.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар США начинает сносить все на своем пути - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 апреля 2019 года 14:52
Доллар США начинает сносить все на своем пути - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение ситуации с мировой ликвидностью и поиск безопасной гавани. "Диссонанс на рынках возник в связи с тем, что вчера был "просто космос" на бирже для акций и облигаций - невозможно сохранить такое на какой-либо адекватный период времени, если только ФРС не предпримет активных мер по количественному смягчению - а пока она никаким образом этого не делает - даже если, возможно, она готовит базу для этого? И в самом деле, ФРС только готовится начать замедление темпов продаж активов на следующей неделе, прежде чем перейти к нейтралитету в области баланса 1 октября. А вдруг такой график недостаточно "голубиный"? Хваленый "сценарий роста" требует того, чтобы облигации были слабыми, а акции - сильными, так что вчера не обрадовались те, кто инвестировал в такой исход, ведь сильный аукцион по пятилетним государственным казначейским облигациям США сбил американскую доходность вниз. Ключевой ориентир доходности по десятилетним американским облигациям в данный момент развернулся резко вниз после недавнего теста разворотного уровня 2,60%", - отмечает эксперт банка. Другой и, возможно, еще более неприятный момент для любого мирового сценария роста заключается, по мнению Джона Харди, в резком усилении доллара США и (в какой-то мере) его попутчика в виде иены: "Интересно, что в этот раз валюты, кажется, обеспечивают волатильность на рынке, а дальнейшее ее существование и укрепление может привести к неожиданному возвращению зловредной волатильности на рынках всех видов - приводя к ослаблению акций (рынки в последнее время снова невероятно агрессивны в своем сокращении волатильности) и поиску безопасной гавани. Что касается развивающихся рынков, валюты, пожалуй, будут наиболее уязвимы при данном сценарии, а иена может сохранить темп, равный более сильному доллару США и немного превзойти его".
.
25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
.24 апреля 2019 года 13:43
Восстановление аппетита к риску на финансовых рынках и укрепление американского доллара продолжают создавать проблемы для рынка драгоценных металлов, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как золото удержалось от сильного падения во вторник,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.