ЦБ оставит ключевую ставку без изменений - БКС Глобал Маркетс

По мнению аналитиков БКС Глобал Маркетс, ЦБ оставит ключевую ставку без изменений. Хотя инфляция после повышения НДС достигла пика и теперь замедляется, этого недостаточно для снижения ставки. Эксперты ожидают, что ЦБ продлит паузу, по крайней мере, до 3К19 и продолжит внимательно следить за динамикой инфляции и ситуацией в мировой экономике и на политической арене.