НМТП может увеличить дивиденды - Уралсиб

"Для ПАО «НМТП» продажа зернового терминала является крупной сделкой, что требует выставления оферты. НЗТ является одним из самых рентабельных активов Группы НМТП. Транснефть, недавно выкупившая долю Группы Сумма в НМТП, может продолжить продажу не связанных с перевалкой нефти и нефтепродуктов непрофильных активов (в частности, терминалов по перевалке контейнеров и генеральных грузов), что окажет единовременную поддержу денежному потоку НМТП. Ранее менеджмент Транснефти уже рассматривал сценарий выделения из Группы НМТП нефтяного бизнеса. Мы полагаем, что после завершения сделки НМТП может существенно увеличить дивидендные выплаты", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Денис Ворчик

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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ, НМТП