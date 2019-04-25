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Главная / Аналитикам / Аналитика / НМТП может увеличить дивиденды - Уралсиб
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25 апреля 2019 года 14:11
НМТП может увеличить дивиденды - Уралсиб
"Для ПАО «НМТП» продажа зернового терминала является крупной сделкой, что требует выставления оферты. НЗТ является одним из самых рентабельных активов Группы НМТП. Транснефть, недавно выкупившая долю Группы Сумма в НМТП, может продолжить продажу не связанных с перевалкой нефти и нефтепродуктов непрофильных активов (в частности, терминалов по перевалке контейнеров и генеральных грузов), что окажет единовременную поддержу денежному потоку НМТП. Ранее менеджмент Транснефти уже рассматривал сценарий выделения из Группы НМТП нефтяного бизнеса. Мы полагаем, что после завершения сделки НМТП может существенно увеличить дивидендные выплаты", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Денис Ворчик
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25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
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