.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Решение РУСАЛа привлечь рублевый долг вполне закономерно после снятия санкций - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 апреля 2019 года 13:52
Решение РУСАЛа привлечь рублевый долг вполне закономерно после снятия санкций - Уралсиб
Сегодня РУСАЛ в лице ПАО «Русал Братск» с 11:00 до 15:00 будет принимать заявки инвесторов на выпуск биржевых рублевых облигаций БО-001Р-01. Срок обращения бумаг составит десять лет, но предусмотрена трехлетняя оферта. Объем выпуска, как планируется, составит не менее 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 9–9,25% годовых, что транслируется в доходность к оферте 9,2–9,46% годовых и спред над кривой ОФЗ порядка 130–155 б.п. Размещение выпуска на бирже намечено на 29 апреля. "Снятие санкций способствует восстановлению объемов продаж, - отмечают аналитики Уралсиба Ольга Стерина и Константин Чернышев. - По итогам 2018 г. ПАО «РУСАЛ» продемонстрировало небольшой рост основных показателей относительно соответствующих прошлогодних уровней. Так, выручка компании возросла на 3% год к году, а EBITDA и чистая прибыль увеличились соответственно на 2% и на 39%. Таким образом, рентабельность по EBITDA осталась равной 21%. Хотя производство первичного алюминия выросло в прошлом году на 1,3 % год к году до 3,753 млн т, объем продаж этого металла сократился на 7,2% до 3,671 млн т из-за падения экспорта. Однако рост средней цены реализации на 7,3% год к году позволил компании увеличить выручку. Прошлогоднее же сокращение объема продаж связано с тем, что компания попала под санкции США, и это затруднило экспорт ее продукции – доля продаж в Америке упала до 11% в 2018 г. с 17% в 2017 г. В январе нынешнего года Министерство финансов США сняло с РУСАЛа санкции, что устраняет препятствия для восстановления объема продаж". Общий долг компании сократился до 8,3 млрд долл. в 2018 г. с 8,5 млрд долл. в конце 2017 г. и с 9 млрд долл. в конце 2016 г., отмечают эксперты Уралсиба. Чистый долг соответственно упал до 7,442 млрд долл. в 2018 г. с 7,648 млрд долл. в 2017 г. На балансе компании на конец прошлого года находилось 844 млн долл. денежных средств. Тем не менее долговая нагрузка все еще остается высокой, хотя и снизилась с 5,7 по показателю чистый долг/EBITDA в конце 2016 г. до 3,4 на конец 2018 г. График погашения долга на ближайшие годы не выглядит проблематичным: в 2019 и 2020 гг. компании надо погасить 900 млн долл. и 600 млн дол., на 2021 г. приходится 1,4 млн долл. погашений, на 2022 г. – 1,7 млн долл. Примерно половина долга, подлежащего погашению в 2021–2022 гг., – кредиты Сбербанка, гарантированные пакетом принадлежащих РУСАЛУ акций Норникеля, так что эта часть задолженности с большой вероятностью может быть рефинансирована. Структура долга примерно соответствует структуре выручки компании: 83% номинировано в долларах США, 15% – в рублях; выручка от экспорта в РФ и СНГ составляет 24%, а экспорт в Европу, Азию и Америку – 76%. "Решение РУСАЛа привлечь рублевый долг вполне закономерно после снятия санкций, - полагают эксперты Уралсиба. - Заявленный ориентир, безусловно, очень щедр: если бы не санкционная история, компания, на наш взгляд, могла бы занять с премией к ОФЗ порядка 80–90 б.п. (купон 8,5–8,6% годовых), что было бы опоставимо с уровнем спреда, который предлагают сходные по кредитным метрикам эмитенты. Мы считаем, что инвесторы, конечно, затребуют премию, но первоначальный ориентир будет понижен и ставка купона сложится в районе 8,8–8,9% годовых. Это будет означать спред к кривой рублевых госбумаг порядка 110–120 б.п., в том числе 30–40 б.п. за недавние санкции. Впечатляет пул организаторов выпуска, состоящий из шести организаций. Этот фактор положительно скажется на уровне купонной ставки для эмитента". Ольга Стерина, sterinaoa@uralsib.ru Константин Чернышев
.
Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
.
25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.