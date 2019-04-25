Евробонды VEON VIP'23 (7,125%) и VIP'23 (5,95%) торгуются практически на одном уровне, и мы отдаем предпочтение последнему - Уралсиб

"Вчера евробонд VEON VIP’23 (купон – 7,125%, YTM 4,8%), выпущенный GTH Finance, заметно подорожал – на 0,5 п.п., а его спред к VIP’23 (купон – 5,95%, YTM 4,8%) сократился до 5 б.п. – это исторический минимум. Напомним, что спред в последнее время сужался на ожиданиях того, что компания VEON планирует полностью выкупить долю миноритариев в дочерней GTH, хотя, на наш взгляд, при текущей структуре компании кредитное качество у обеих бумаг одинаковое. Стоит отметить, что решения египетского регулятора по выкупу еще нет, и сохраняется риск того, что сделка будет в очередной раз отменена. В случае отмены сделки выпуск GTH Finance VIP’23 (купон – 7,125%, YTM 4,8%) может подешеветь, поэтому в текущей ситуации, когда бумаги торгуются практически на одном уровне, более привлекательным теперь кажется выпуск VIP’23 (купон – 5,95%, YTM 4,8%)", - указывает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.

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