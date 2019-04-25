Краткосрочные торговые стратегии на рынке акций РФ для рекордного дивидендного сезона - Sberbank CIB

"Как показывают наши подсчеты, акции в среднем опережают индекс за один-два месяца до и после даты закрытия реестра. Этот эффект создает возможности обыграть рынок во время наступающего дивидендного сезона, который станет рекордным в российской истории. Падение котировок акций после дат отсечки позволяет им казаться дешевле. Россия общепризнанно является одним из самых дешевых рынков акций, так что для инвесторов в развивающиеся рынки низкие мультипликаторы давно являются ключевым аргументом в пользу покупки российских акций. Когда акции начинают торговаться без дивидендов, мультипликаторы дополнительно падают. Хотя этот эффект является по сути техническим, не влияющим на фундаментальные показатели, он способен оказать поддержку рынку и особенно акциям с высокой дивидендной доходностью. Как показывает статистика, дивидендные выплаты действительно позволяют опередить индекс. Мы проанализировали базу данных из почти 800 дивидендных выплат по всем достаточно ликвидным российским акциям. Акции с дивидендной доходностью выше 2% опережают рынок за 30 дней до и 30 дней после даты закрытия реестра для получения дивидендов (по совокупной доходности). Эффект опережения различается в зависимости от размера дивиденда. Акции с более высокой дивидендной доходностью опережают рынок на большую величину, и этот эффект длится дольше", - отмечают эксперты Sberbank CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон.

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