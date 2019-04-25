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25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше указанного уровня, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. При этом еще в среду вечером доллар закрепился ниже 1,12 в паре с евро и оставался в плюсе на торгах в четверг. "На площадках развивающихся рынков доллар также почти везде торгуется в зеленой зоне, - комментирует эксперт ИК. - Впрочем, потери рубля несколько превышали потери его "коллег" по рынкам EM. Так, по состоянию на 11:40 рубль снижался примерно на 0,7% к доллару, тогда как турецкая лира и южноафриканский рэнд слабели "лишь" на 0,4%. Уже не помогало отечественной валюте и дальнейшее ралли на рынке нефти, где котировки марки Brent впервые с октября 2018 г. обосновались выше 75 долл. за баррель. Основными факторами давления на рубль выступают глобальные покупки американской валюты и сокращение объемов продажи валютной выручки экспортерами в рамках текущего налогового периода. Также не исключено, что в резкое снижение нацвалюты могло быть заложено и усиление геополитических рисков, связанное в частности с критикой Госдепа США решения РФ предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство украинским жителям на востоке Украины". Активное укрепление доллара на внешних площадках можно было наблюдать, по сути, со второй половины апреля, когда индекс DXY находился еще ниже 97 пунктов, отмечает Юрий Кравченко. Однако соответствующее ослабление рубля началось только вчера, так как до этого отечественная валюта поддерживалась взлетом нефтяных котировок и продажей валютной выручки. В целом за последнюю неделю рубль уступил уже 1,4%, однако потери других валют EM составляют около 1,6-1,7% (турецкая лира, бразильский реал и мексиканский песо). "Не исключено, что после проведения сегодняшних основных налоговых платежей отечественная валюта "догонит" своих аналогов по EM, что может означать рост доллара до 65 руб. уже в ближайшее время", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".
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