БКС понизил рейтинг GDR Globaltrans до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста

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"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет $12 за штуку.

"Мы пересмотрели модель Globaltrans с учетом финансовых результатов за 2018 год по МФСО, информации об увеличении парка, ценовых изменений в начале года и ожиданий расходов и капзатрат на текущий год. В результате наши оценки выручки и EBITDA Globaltrans на 2019 год были повышены на 12% и 16% соответственно. Однако позитив были нивелирован из-за роста капзатрат, в результате ожидания по FCF (свободный денежный поток) снижены на 6%. Мы по-прежнему прогнозируем охлаждение рынка полувагонов во второй половине 2019 года, однако из-за того, что тарифы Globaltrans изменяются с лагом по отношению к споту, ухудшение рыночной конъюнктуры окажет лишь небольшое негативное влияние на финансовые результаты компании в 2019 году", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что дивидендная доходность GDR Globaltrans все еще двухзначная, но есть среднесрочные риски. "Globaltrans направит на дивиденды 16,6 млрд рублей в 2019 году; мы отмечаем высокую прогнозируемость дивидендных выплат - менеджмент озвучил ожидания по промежуточным дивидендам за первое полугодие текущего года на уровне 8,3 млрд рублей. За 2018 год компания выплатила 160% причитающегося FCF (FCF, из которого платятся дивиденды). Мы полагаем, что в 2019 году FCF составит 15,9 млрд рублей, а дивиденды - не менее уровня причитающегося FCF (RUB 14,2 млрд, доходность 12,5%). Мы видим риски снижения дивидендов в среднесрочной перспективе из-за ожидаемого снижения арендных ставок и финансовых показателей компании в 2020 году", - пишет аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $13,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,84 за штуку.