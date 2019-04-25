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25 апреля 2019 года 12:41
На американском рынке гособлигаций усиливаются "бычьи" настроения - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского Федрезерва: на фьючерсном рынке вновь оживились обсуждения предстоящего снижения стоимости заимствования в экономике США. С прошлого четверга подразумеваемая 30-дневная ставка по федеральным фондам с поставкой в декабре 2019 года упала с 2,30% до 2,22%, а с поставкой в декабре 2020 года - с 2,04% до 1,96%. "На первый взгляд, снижение ожиданий по ставкам соответствует снижению индекса экономической неожиданности, - комментирует эксперт Julius Baer. - Согласно данным Citigroup, свежие данные по деловой активности сильно расходятся с рыночными ожиданиями, тогда как индикатор Citigroup Economic Surprise Index находится на отметке -65,8 п. Для сравнения, он составлял -35,9 п. в конце марта и +27,3 п. 1 февраля. Такое снижение индекса экономической неожиданности, по нашим оценкам, абсолютно не соответствует улучшению фактической статистики. Оценка текущего роста ВВП от Федерального резервного банка Атланты улучшилась до 2,8% с 0,2% в марте. Иными словами, аналитики, должно быть, ожидали еще более стремительного восстановления американской экономики и теперь прогнозируют снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, в настоящее время рынок переоценивает желание американского центрального банка активизировать стимулирование экономического роста в стране. Мы по-прежнему видим потенциал увеличения доходностей и ожиданий изменения процентных ставок. Близкий к тренду рост ВВП США на 2% будет достаточным, чтобы сдерживать риски дефолтов в высокодоходном сегменте американского рынка".
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25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
.24 апреля 2019 года 13:43
Восстановление аппетита к риску на финансовых рынках и укрепление американского доллара продолжают создавать проблемы для рынка драгоценных металлов, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как золото удержалось от сильного падения во вторник,... читать дальше
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