На американском рынке гособлигаций усиливаются "бычьи" настроения - Julius Baer

Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского Федрезерва: на фьючерсном рынке вновь оживились обсуждения предстоящего снижения стоимости заимствования в экономике США. С прошлого четверга подразумеваемая 30-дневная ставка по федеральным фондам с поставкой в декабре 2019 года упала с 2,30% до 2,22%, а с поставкой в декабре 2020 года - с 2,04% до 1,96%.

"На первый взгляд, снижение ожиданий по ставкам соответствует снижению индекса экономической неожиданности, - комментирует эксперт Julius Baer. - Согласно данным Citigroup, свежие данные по деловой активности сильно расходятся с рыночными ожиданиями, тогда как индикатор Citigroup Economic Surprise Index находится на отметке -65,8 п. Для сравнения, он составлял -35,9 п. в конце марта и +27,3 п. 1 февраля. Такое снижение индекса экономической неожиданности, по нашим оценкам, абсолютно не соответствует улучшению фактической статистики. Оценка текущего роста ВВП от Федерального резервного банка Атланты улучшилась до 2,8% с 0,2% в марте. Иными словами, аналитики, должно быть, ожидали еще более стремительного восстановления американской экономики и теперь прогнозируют снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, в настоящее время рынок переоценивает желание американского центрального банка активизировать стимулирование экономического роста в стране. Мы по-прежнему видим потенциал увеличения доходностей и ожиданий изменения процентных ставок. Близкий к тренду рост ВВП США на 2% будет достаточным, чтобы сдерживать риски дефолтов в высокодоходном сегменте американского рынка".