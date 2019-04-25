Утренняя динамика валютной пары указывает на риски смещения котировок в диапазон 64.50-65 руб./долл. - РФПИ

"Уверенный рост доллара к основным мировым валютам оказал ощутимое давление и на ЕМ валюты, которые по итогам среды потеряли 0.3-3.5%. Рубль на этом фоне не мог сохранить нейтралитет, поэтому снизился на 1%, в конце дня торгуясь около 64.50/USD. Несмотря на высокие цены на нефть, российская валюта начала быстро терять позиции на высоких оборотах с самого утра в отсутствие каких-либо видимых причин. Судя по данным Bloomberg, это могло быть связано с техническим фактором экспирации опционов на USD/RUB со страйком 64/USD. Далее спрос на валюту только нарастал, несмотря на присутствующие продажи экспортеров, а апогея это понижательное движение в рубле достигло во второй половине дня из-за возвращения геополитических рисков, связанных с решением РФ предоставлять упрощенный порядок получения гражданства жителям Донбасса. Нельзя сказать, что это стало основной причиной, но, учитывая скорое завершение налогового периода, предстоящие длинные праздники и ухудшение внешнего фона, инвесторы, видимо, предпочли сократить позиции в рубле. В отсутствие существенных изменений новостного фона высокие цены на нефть (Brent около US$75/брл) могут оказать умеренную поддержку российской валюте, хотя утренняя динамика указывает на риски смещения котировок в диапазон 64.50-65/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.