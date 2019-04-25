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25 апреля 2019 года 12:23
Утренняя динамика валютной пары указывает на риски смещения котировок в диапазон 64.50-65 руб./долл. - РФПИ
"Уверенный рост доллара к основным мировым валютам оказал ощутимое давление и на ЕМ валюты, которые по итогам среды потеряли 0.3-3.5%. Рубль на этом фоне не мог сохранить нейтралитет, поэтому снизился на 1%, в конце дня торгуясь около 64.50/USD. Несмотря на высокие цены на нефть, российская валюта начала быстро терять позиции на высоких оборотах с самого утра в отсутствие каких-либо видимых причин. Судя по данным Bloomberg, это могло быть связано с техническим фактором экспирации опционов на USD/RUB со страйком 64/USD. Далее спрос на валюту только нарастал, несмотря на присутствующие продажи экспортеров, а апогея это понижательное движение в рубле достигло во второй половине дня из-за возвращения геополитических рисков, связанных с решением РФ предоставлять упрощенный порядок получения гражданства жителям Донбасса. Нельзя сказать, что это стало основной причиной, но, учитывая скорое завершение налогового периода, предстоящие длинные праздники и ухудшение внешнего фона, инвесторы, видимо, предпочли сократить позиции в рубле. В отсутствие существенных изменений новостного фона высокие цены на нефть (Brent около US$75/брл) могут оказать умеренную поддержку российской валюте, хотя утренняя динамика указывает на риски смещения котировок в диапазон 64.50-65/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
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.25 апреля 2019 года 11:57
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.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
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.25 апреля 2019 года 10:39
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.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
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