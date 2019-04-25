БКС понизил рейтинг GDR Globaltrans до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста

БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет $12 за штуку.