В паре EUR/USD импульс может получить свое развитие в область 1,1100 - FxPro

"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое развитие в область 1,1100. Среди важных новостей, способных повлиять на текущий тренд укрепления доллара, стоит обратить внимание на выход данных по заказам на товары длительного пользования в США", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.