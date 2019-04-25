Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалиха, который отметил, что саудовская сторона не будет спешить с увеличением добычи нефти для замещения иранского экспорта, который, вероятно, сократится после заявлений США об отсутствии продления временных разрешений восьми странам на импорт нефти из Ирана. Фалих сказал о том, что ОПЕК не будет увеличивать добычу, реагируя на сиюминутные движения на нефтяном рынке, а будет анализировать фундаментальные показатели. Так, министр отметил, что запасы нефти по-прежнему находятся на высоком уровне, поэтому необходимо выдержать паузу для оценки влияния иранского фактора на предложение сырья на глобальном рынке. Отметим, что вчера также были опубликованы данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в Штатах выросли на прошлой неделе на 5 mb. Днём ранее API сообщил о более высоком росте запасов, поэтому статистика от Минэнерго не оказала значимого влияния на нефтяные котировки", - отмечают в "Нордеа Банке".