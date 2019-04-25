Пик налогового периода несколько смягчит падение рубля - БКС

"Пара USD/RUB сформировала "двойное дно" в районе поддержки 63,7. Сейчас мы видим развитие мощного отскока от данного уровня. Мы считали данный сценарий краткосрочно менее вероятным, чем пробой поддержки, но бегство из рисковых валют в доллар и угроза новых санкций по Украине диктуют свои правила. Ближайшая цель теперь расположена в районе 65. Либо пара пробьет этот важный уровень и вернется в диапазон 65-67, либо начнет формировать новый коридор 65-63,5. Уйти ниже 63,5 теперь будет проблематично. Пик налогового периода несколько смягчит обвал рубля сегодня", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.