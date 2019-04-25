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Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение аппетита к рисковым активам оказывает давление на российскую валюту - "Нордеа Банк"
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25 апреля 2019 года 11:12
Снижение аппетита к рисковым активам оказывает давление на российскую валюту - "Нордеа Банк"
"Рубль растерял рост, продемонстрированный с середины апреля и с начала вчерашней торговой сессии ослаб на 1.4% в паре с USD и на 0.8% в паре с EUR. Рубль слабеет в общем тренде валют развивающихся стран на фоне укрепления доллара до максимальных отметок за два года. Российская валюта, которая в первой половине недели довольно успешно сопротивлялась укреплению доллара, накануне поддалась общему негативному настрою инвесторов в отношении рисковых активов и была одним из аутсайдеров (сильнее ослабли лишь южноафриканская, бразильская и аргентинская валюты). Общий негативный внешний фон был усилен возросшими геополитическими рисками после подписания указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Важной для понимания последствий данного эпизода будет риторика в ходе назначенного на сегодня заседания Совета Безопасности ООН (в 22.00 по Москве). Российская риск-премия (5Y CDS) пока несущественно отреагировала на возросшие геополитические риски (129 пунктов против 127 пунктов ранее). Проходившие накануне размещения ОФЗ оказались довольно успешны, хотя спрос был несколько ниже, чем на предшествовавших аукционах (131 млрд. руб. против 192 и 182 млрд. руб. на предыдущих двух аукционах). Общее снижение аппетита к рисковым активам, отягощенное геополитикой, временно ограничивает возможности рубля для укрепления, несмотря на высокие цены на нефть (вблизи 75 USD/bbl)", - отмечают в "Нордеа Банке".
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25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.25 апреля 2019 года 12:41
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США в среду опустилась до 2,52% с 2,58% неделей ранее, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Показатель двигается вслед за ожиданиями по изменению процентных ставок американского... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:57
"Единая валюта понесла потери в среду, снижаясь на 0,8% внутри дня. EUR/USD с ноября опиралась на поддержку на спадах к 1,1200, хотя вчера получить ее не смогла и пробила вниз. Взятие этого важного уровня усилило распродажу евро. В рамках нисходящего тренда подобный импульс может получить свое... читать дальше
.25 апреля 2019 года 11:37
Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях за 6 последних месяцев. Контракты на Brent торгуются в районе $74.83/bbl, фьючерсы на WTI в утренние часы растут до отметки $65.9/bbl. Поддержку ценам на нефть вчера оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
.25 апреля 2019 года 10:39
"Нефть удерживается на высоких уровнях, несмотря на невпечатляющие цифры по запасам. Так, статистика от Минэнерго США показала рост в запасах сырой нефти на 5,5 млн барр. (максимум за 1,5 г.) - даже при условии увеличенной нагрузки на НПЗ (загрузка выросла до 90,1%) в преддверии автомобильного... читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Японский рынок акций растет в четверг, фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет. читать дальше
.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
(повтор) Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
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