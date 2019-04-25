Снижение аппетита к рисковым активам оказывает давление на российскую валюту - "Нордеа Банк"

"Рубль растерял рост, продемонстрированный с середины апреля и с начала вчерашней торговой сессии ослаб на 1.4% в паре с USD и на 0.8% в паре с EUR. Рубль слабеет в общем тренде валют развивающихся стран на фоне укрепления доллара до максимальных отметок за два года. Российская валюта, которая в первой половине недели довольно успешно сопротивлялась укреплению доллара, накануне поддалась общему негативному настрою инвесторов в отношении рисковых активов и была одним из аутсайдеров (сильнее ослабли лишь южноафриканская, бразильская и аргентинская валюты). Общий негативный внешний фон был усилен возросшими геополитическими рисками после подписания указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Важной для понимания последствий данного эпизода будет риторика в ходе назначенного на сегодня заседания Совета Безопасности ООН (в 22.00 по Москве). Российская риск-премия (5Y CDS) пока несущественно отреагировала на возросшие геополитические риски (129 пунктов против 127 пунктов ранее). Проходившие накануне размещения ОФЗ оказались довольно успешны, хотя спрос был несколько ниже, чем на предшествовавших аукционах (131 млрд. руб. против 192 и 182 млрд. руб. на предыдущих двух аукционах). Общее снижение аппетита к рисковым активам, отягощенное геополитикой, временно ограничивает возможности рубля для укрепления, несмотря на высокие цены на нефть (вблизи 75 USD/bbl)", - отмечают в "Нордеа Банке".