Фактор роста доллара может оказаться ключевым для динамики российской валюты - FxPro

"Какое-то время рубль может плыть против течения, но эти периоды, как правило, очень непродолжительные, чему мы и стали свидетелями накануне. Стоит также отметить повышенный торговый объем на валютной секции МосБиржи. Это признак стремления игроков зафиксировать прибыль от предыдущего ралли российской валюты к доллару и евро. Зачастую рост объемов при сильных ценовых движениях выступает в качестве сигнала подтверждения движения. В нашем случае это может расцениваться как сигнал разворота тенденции на рост рубля. Динамика нефти, с другой стороны, может несколько сдержать это отступление: Brent вернулась сегодня утром в область выше 74 долларов за баррель и остается вблизи полугодовых максимумов. Тем не менее, фактор роста доллара может оказаться ключевым для динамики российской валюты и мировых рынков в целом, потенциально рискуя запустить процесс фиксации прибыли после впечатляющего ралли с начала года. Поговорка "продавай в мае и уходи" в данном случае может проявиться в полной мере", - считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.