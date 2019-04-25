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25 апреля 2019 года 10:59
Ожидаем сохранения высокого спроса инвесторов на аукционах ОФЗ в мае-июне - Промсвязьбанк
"Ключевым событием среды для рынка рублевых облигаций стали аукционы Минфина, - напоминает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 58,9 млрд руб. при спросе 131,1 млрд руб. Объем размещения нового выпуска ОФЗ 26228 (11 лет) составил 4,6 млрд руб. при спросе 39,3 млрд руб. Доходность по цене отсечения – 8,40% годовых. Большая часть заявок на выпуск была отклонена. Такую тактику Минфина мы считаем сигналом о смещении приоритетов с выполнения плана по объему на снижение стоимости заимствований. 10-летние ОФЗ на итоги аукциона отреагировали снижением доходности на 1 б.п. – до 8,26% годовых. После отсечения большого числа заявок на первом аукционе спрос на 5-летний выпуск на втором аукционе подрос, а заявки выставлялись менее агрессивно. ОФЗ серии ОФЗ 26227 (5 лет) были размещены на 53,4 млрд руб. при спросе 91,8 млрд руб. Доходность по цене отсечения – 8,14% содержала премию 4 б.п. к вторичному рынку. Выпуск является новым, его размещение Минфин проводит с 27 марта 2019 г. Бумага содержит премию 15 б.п. к нормализованной суверенной кривой, что мы считаем интересным для покупки уровнем". По итогам апреля Минфин разместил ОФЗ на 404 млрд. руб. С учетом предстоящего погашения в мае гособлигаций на 250 млрд руб., эксперт банка ожидает сохранения высокого спроса инвесторов на аукционах в мае-июне. "Вчера ЦБ РФ раскрыл обновлённые данные о покупке ОФЗ нерезидентами, - указывает Дмитрий Монастыршин. - В марте вложения в гособлигации выросли на 132 млрд. руб., а нарастающим итогом за первый квартал нерезиденты увеличили портфель ОФЗ на 256 млрд. руб., что покрыло 45% оттока с апреля 2018 года (561 млрд. руб.). Учитывая объем размещения ОФЗ в апреле на 404 млрд руб., иностранные инвесторы могли увеличить вложения в российские суверенные облигации примерно на 200 млрд. руб., что предполагает увеличение их доли на рынке госбумаг до 27,8%". Ослабление рубля и валют ЕМ сегодня, по мнению аналитика Промсвязьбанка, может оказать давление на рынок рублевых облигаций. В пятницу ожидается, что Банк России оставит ключевую ставку на уровне 7,75% и сохранит тональность комментария. Возможный пересмотр ориентира по инфляции и более четкие указания по снижению ключевой ставки в 2019 г., скорее всего, будут в пресс-релизе после июньского заседания.
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.25 апреля 2019 года 09:44
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.25 апреля 2019 года 09:01
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019 году - Газпромбанк
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.24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
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.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
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