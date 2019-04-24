Операторы сотовой связи находятся в лидерах по дивдоходности в РФ - БКС

Акции операторов сотовой связи находятся в лидерах по дивидендной доходности в РФ, "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) - в фаворитах, считает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Суханова.

"Дивдоходность МТС и VEON выделяется среди прочих российских бумаг и еще больше среди глобальных аналогов. Мы отдаем предпочтение МТС с доходностью выше 11% за счет дивидендов (после недавнего повышения) и еще 3-4% в год за счет выкупов. Дивидендная доходность VEON увеличилась до 13% после недавней просадки, но риск навеса (со стороны Telenor) сохранится еще на несколько месяцев, и фундаментальных катализаторов для бумаги нет. "Ростелеком" (MOEX: RTKM) обеспечивает невысокую дивдоходность 7% для "обычки" и 8% для "префов", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению аналитика инвестбанка, акции "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые за последнее время значительно подорожали, по-прежнему имеют некоторый потенциал роста котировок за счет сильных фундаментальных характеристик и вероятного превышения годовых прогнозов.

"Кристаллизация стоимости сегмента такси (посредством возможного IPO в среднесрочной перспективе) также должна оказать поддержку рыночной стоимости акций "Яндекса". Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", но отмечаем ограниченный потенциал краткосрочного роста", - пишет М.Суханова.

По мнению эксперта, и Qiwi (MOEX: QIWI), и Mail.ru могут показать существенный рост EPS (прибыль на акцию - прим. ИФ) в текущем году и далее. "Мы признаем их более рисковый профиль в сравнении с "Яндексом", что заслуживает дисконта, однако текущие мультипликаторы слишком низки. Мы видим катализаторы для обеих бумаг на горизонте 12 месяцев и ожидаем ререйтинга", - подчеркивает аналитик.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 45,0 (текущая цена - 38,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Mail.ru - 32,0 (текущая цена - 25,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Qiwi - 23,0 (текущая цена - 14,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС - 10,0 (текущая цена - 8,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 320,0 (текущая цена - 260,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON (для ADS (американские депозитарные акции); цены в долларах США) - 2,8 (текущая цена - 2,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 82,0 (текущая цена - 74,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций; цены в рублях) - 74,0 (текущая цена - 60,0), рекомендация - держать.