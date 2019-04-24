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24 апреля 2019 года 18:57
Экспортеры отпустили рубль в свободное плавание - ИК "Велес Капитал"
С раннего утра доллар демонстрировал уверенное укрепление на всех основных развивающихся рынках, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В данном контексте резкое ослабление рубля уже на открытии не стало сюрпризом. В течение торгов американская валюта обновила недельный максимум и к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль прибавляла около 0,9%. На других площадках EM сопоставимое ослабление демонстрировала турецкая лира, а потери бразильского реала и южноафриканского рэнда и вовсе превышали 1%. Индекс доллара DXY также укреплялся с раннего утра, в том числе в паре с евро доллар в течение дня несколько раз тестировал психологически важную отметку в 1,12. "Стоит отметить, что еще накануне рубль выступал практически единственной валютой на развивающихся рынках, торговавшейся в плюсе к доллару, что вероятно было обусловлено крупными валютными продажами перед основными налогами в четверг (предварительные платежи были проведены уже сегодня). В итоге в среду экспортеры "отпустили" рубль, и отечественная валюта "выровнялась" по отрицательной динамике к другим валютам EM. С окончанием текущего налогового периода мы ожидаем дальнейшей коррекции рубля и выравнивания его динамики по отношению к валютам-аналогам на площадках EM. Так, с учетом сегодняшних торгов рубль потерял за последнюю неделю около 0,6% и почти "догнал" по отрицательной динамике бразильский реал и индийскую рупию. Процесс ослабления рубля могло бы притормозить сохранение цен на нефть вблизи достигнутых отметок, однако существенный рост запасов в США за последнюю неделю может скорректировать котировки ниже 74 долл. за баррель Brent уже в ближайшее время", - комментирует Юрий Кравченко.
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