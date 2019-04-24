Техническая картина на графике индекса МосБиржи говорит в пользу дальнейшего среднесрочного роста - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок не смог удержать позиции и ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, основную поддержку нашим активам могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции под многомесячными максимумами. При этом в Европе основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия вторника. На таком фоне индекс МосБиржи снизился на 0,6%, отступив в район 2571 пункта. Аутсайдерами торгов, утянувшими рынок вниз, стали акции Норильского никеля, НЛМК и Газпрома, упавшие более чем на 1,2%. Лучше рынка торговались Мосэнерго и Распадская, прибавившие 1,2% и 0,9% соответственно. Отметим, что техническая картина на графике индекса МосБиржи говорит в пользу дальнейшего среднесрочного роста. При этом, в случае продолжения коррекции рынок получит двойную поддержку в районе 2550 пунктов в виде уровня и тренда-ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. Опираясь на нее, "быки" могут попытаться развернуть рынок и возобновить восходящую динамик", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.