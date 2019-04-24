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24 апреля 2019 года 17:21
Минфин на аукционе ОФЗ ограничил премию по новому 11-летнему выпуску; спрос на 5-летиний выпуск остался на высоком уровне - Промсвязьбанк
"Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется - совокупный спрос по итогам 2 аукционов составил 131 млрд. руб. (среднее значение с начала года - 102 млрд. руб.). Вместе с тем, Минфин ограничил премию по новому выпуску, продав госбумаг на 59 млрд. руб. Спрос на новые выпуски ОФЗ традиционной относительно скромный. Так, на дебютном аукционе 7,5-летнего выпуска ОФЗ 26226 в начале февраля спрос составил 55 млрд. руб. при размещении бумаг на 20 млрд. руб.; 5-летний выпуск ОФЗ 26227 в конце марта собрал спрос на первом размещении 43,8 млрд. руб. при размещении на 21,4 млрд. руб. Сегодняшний спрос на новый 11-летний выпуск серии 26227 был фактически на аналогичном уровне - 39,3 млрд. руб. При этом инвесторы рассчитывали на более щедрую премию от Минфина по аналогии с выпусками 26226 и 26227, однако министерство ограничилось 7 б.п. к кривой госбумаг (8,4% годовых). Кроме того, благодаря высокому спросу в апреле Минфин уже выполнил квартальный план по чистому размещению в размере 350 млрд. руб., что позволяет министерству несколько ослабить давление на кривую, сокращая премии на аукционах. По 5-летнему выпуску 26227 Минфин удовлетворил порядка 60% спроса (92 млрд. руб.), продав бумаг на 54 млрд. руб. с доходностью по цене отсечения 8,14% годовых. Выпуск по-прежнему торгуется с премией к собственной кривой в размере порядка 10 б.п.", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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