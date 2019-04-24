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24 апреля 2019 года 16:41
Первые тревожные "звоночки" для рубля - БКС
"В среду курс рубля снижается до уровней 64,2 за доллар. Негативный фон по развивающимся рынкам ослабляет действие налогового и нефтяного драйверов. На наш взгляд, сегодняшнее движение рубля может являться первым тревожным "звоночком" за последнее время. Общий "аппетит к риску" в последние дни подвергся давлению. С одной стороны, данные по европейской экономике, в частности по Германии, продолжают указывать на то, что ЕС "соскальзывает" все ближе к рецессии. С другой стороны, рыночный позитив прошлой недели, сформированный на китайской статистике, которая оказалась выше ожиданий рынка, сейчас в значительной мере нейтрализован заявлениями китайских властей о возможном ослаблении стимулирующего воздействия на экономику. Представители китайского ЦБ указали на более сдержанные взгляды в отношении вектора снижения ставок в КНР. Более того, мы считаем, что в валютах emerging markets все это время сохранялся риск возвращения турецкой лиры и аргентинского песо к масштабным девальвационным движениям, аналогичным 2018 году. Данный риск успешно игнорировался "эйфорийным" рынком, однако сейчас страхи возобновления каскадных спадов валют развивающихся рынков могут снова усилиться. По нашим оценкам, данный набор слабости ЕМ находит свое отражение в продолжающемся росте курса доллара, который на неделе достиг максимумов этого года. Примечательным также является дивергенция движения курса доллара и американского фондового рынка. Растущий курс доллара может указывать на охлаждение "аппетитов инвесторов к риску", что идет в разрез с наблюдаемым сейчас движением американского фондового рынка, который "штурмует" все новые и новые исторические максимумы. Полагаем, что рост рынка акций США сейчас формируется на базисе периода корпоративной отчетности, который проходит без негативных сюрпризов. В свою очередь с учетом наличия прогнозов по снижению прибылей американских компаний и сохранения рисков роста глобальной экономики, мы считаем, что дивергенция доллара и рынка акций может быть нейтрализована с помощью разворота фондового рынка к снижению в среднесрочной перспективе. Сейчас, вероятно, рыночные настроения вряд ли можно характеризовать как полноценный "risk off". Однако снижение толерантности к риску, на наш взгляд, уже может ощущаться в российском рубле. По результатам первой части аукциона Минфина 11-летних ОФЗ разместить бумаг удалось всего на 4,6 млрд руб. при наличии спроса вблизи уровня 40 млрд руб. Вероятно, что на не столь больших успехах размещения могли сказаться как дебют данной бумаги на аукционе, так и нежелание министерства давать существенную премию, которую, вероятно, просили участники в текущих рыночных условиях. Если вторая часть аукциона также не сможет повторить успехов размещений на прошлой неделе, то такое положение дел может указывать на сокращение активного спроса на российские бумаги со стороны участников рынка, включая нерезидентов. В результате пессимистичный импульс в настроениях рынка, на наш взгляд, несколько ослабляет налоговую и нефтяную поддержку рубля. Ожидаем, что до конца недели курс нацвалюты будет формироваться в диапазоне 63,8-65 за доллар", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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