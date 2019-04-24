Итоги текущего дня, скорее всего, будут негативными для российского рынка акций - "Открытие Брокер"

"Российский рынок оказался неожиданно под давлением негативной динамики азиатских рынков, а также ослабления валют таких стран, как Австралия и Турция. Кроме того, на конференции по кибербезопасности в Глазго звучат очередные обвинения Москвы со стороны американского Агентства национальной безопасности, а также призывы к разведывательной сети "Пять глаз", в которую входят США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада, противостоять угрозам в киберсреде таким странам, как Китай, Иран, КНДР и РФ. Пока это лишь заявления, но можно их рассматривать в качестве напоминания о возможностях США "вытащить из пыльного ящика" очередные основания для ограничений. Соответственно, итоги текущего дня, скорее всего, будут негативными как для российского рынка акций, так и для рубля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.