Фондовые индексы следуют за коррекционными настроениями за рубежом - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в умеренном "минусе", корректируясь после достижения максимумов года накануне. Индекс МосБиржи при этом опустился ниже поддержки 2580 пунктов, а индекс РТС удерживался в районе 1265 пунктов. Основные риски во второй половине дня исходят от негативных данных по запасам нефти в США и нисходящей коррекции на американских площадках", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.