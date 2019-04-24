С окончанием текущего налогового периода ожидаем постепенной коррекции рубля - ИК "Велес Капитал"

"В первой половине дня доллар демонстрировал уверенное укрепление на всех основных развивающихся рынках. Резкое ослабление рубля в данном контексте не стало сюрпризом. В частности, еще большие, чем рубль, потери в паре с долларом несли турецкая лира и южноафриканский рэнд, сопоставимое снижение демонстрировали мексиканский песо и индийская рупия. Индекс доллара DXY также укреплялся с утра, в том числе в паре с евро доллар тестировал психологически важную отметку в 1,12. Кроме того, накануне рубль выступал практически единственной валютой на развивающихся рынках, торговавшейся в "плюсе" к доллару, что, вероятно, было обусловлено крупными валютными продажами перед основными налогами в четверг (предварительные платежи пройдут уже сегодня). В итоге сегодня экспортеры "отпустили" рубль, и уже на открытии отечественная валюта выровнялась по отрицательной динамике с другими валютами EM. Глобальному укреплению доллара, по всей видимости, могли способствовать как вышедшие еще накануне сильные данные по рынку недвижимости в США, так и усиление геополитической напряженности, связанное с рисками наложения санкций США против импортеров иранской нефти. Об уходе инвесторов от рисков свидетельствовало и утреннее укрепление "защитных" японской иены и швейцарского франка в паре с долларом, несмотря на глобальные покупки последнего. Уровень сопротивления в виде мартовского максимума в 63,63 руб. за доллар так и остался не пройденным для отечественной валюты, так как эффект от крупных продаж валютной выручки и роста цен на нефть был во многом нивелирован глобальным укреплением доллара на внешних площадках. С окончанием текущего налогового периода мы ожидаем постепенной коррекции рубля и выравнивания его динамики по отношению к другим валютам EM (так, за последнюю неделю рубль ослаб к доллару лишь на 0,3%, тогда как ослабление основных валют-аналогов по EM составило 0,6-2,3%), хотя сохранение цен на нефть вблизи достигнутых отметок будет тормозить указанные процессы", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.