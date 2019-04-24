Риски коррекции в нефти ближе к закрытию торгов высоки - ГК "ФИНАМ"

"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски коррекции ближе к закрытию торгов высоки", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.