Главной причиной резкого ослабления рубля является негативная динамика российского долгового рынка - БКС

"Рубль в среду открылся в "красной зоне" и продолжил активно сдавать позиции, находясь под воздействием сразу нескольких негативных драйверов. Развивающиеся валюты сегодня третью сессию подряд демонстрируют нисходящую динамику, реагируя на дорогую нефть, т. к. сохранение относительно высоких цен на сырье способно ухудшить финансово-экономическую ситуацию в развивающихся странах. Кроме того, негативный фон для рубля дополнило то, что утром нефтяные цены находились под умеренным давлением, правда, к текущему моменту отыграли все дневные потери, выйдя в плюс, и в целом котировки нефти по-прежнему находятся вблизи полугодовых вершин. Однако главной причиной резкого ослабления рубля является негативная динамика российского долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI активно снижается вторую сессию подряд, в очередной раз обновив двухнедельный минимум. Если сегодняшний аукцион Минфина покажет более слабый спрос на ОФЗ, это подтвердит некоторое снижение интереса иностранных инвесторов к российским долговым инструментам, что может оказать дополнительное давление на рубль", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.