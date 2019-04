Справедливая стоимость пары доллар/рубль в отсутствие санкций и при текущих ценах на нефть составляет порядка 64,5-65 руб. - ITI Capital

"Единственный глобальный актив, который находится под реальной угрозой санкций США помимо турецкой лиры, значительно обошел другие валюты по росту к доллару с начала года вопреки перегретому мировому рынку, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - История циклов указывает на высокую вероятность коррекции в мае, и самый значительный объем покупок валюты Минфином с начала года окажет на рубль дополнительное давление. Мы считаем, что до конца апреля рубль консолидируется в районе 64,20 и в мае продолжит ослабление до 65,15 руб. (50-дневная скользящая средняя). Ввиду меньшего числа рабочих дней в мае - июне дневные валютные интервенции увеличатся до 18% от среднедневного оборота на валютном рынке (среднедневной объем торгов в апреле упал до 2,1 млрд в день USDRUB TOM). В отсутствие санкций справедливая стоимость пары доллар/рубль при цене Brent $74/барр. составляет 65 рублей за доллар".

По оценкам эксперта, с 14 мая по 6 июня Минфин купит валюту на 380 млрд руб., или $5,9 млрд, что на 54% больше, чем покупки текущего периода (5 апреля - 13 мая). С учетом того, что на 14 мая - 6 июня выпадает 18 рабочих дней, объем интервенций должен составить 24,3 млрд в день ($376 млн). Поскольку средний объем торгов на бирже сократился и в мае может сократиться еще больше, ежедневные покупки Минфина от среднедневного оборота на валютных торгах могут составить 15-20%, что на 70% больше сравнительного показателя за предыдущий период - 14,2 млрд руб. ($219 млн).

"С учетом отложенных покупок, которые составляют 56 млрд руб. в месяц, общий объем майских покупок составит 436 млрд руб., или $7 млрд в месяц, что эквивалентно 20% дневного оборота рынка. Помимо локальных факторов, большое значение имеет ожидаемая в мае коррекция (sell in May and go away) в условиях дорожающих с начала года глобальных активов, которые выглядят существенно перегретыми. Мы считаем, что справедливая стоимость пары доллар/рубль даже в отсутствие санкций при текущих ценах на нефть составляет порядка 64,5-65 руб. В случае жестких санкций, направленных против первичного рынка ОФЗ, возможно движение к 70 и выше", - заключает специалист ITI Capital.