.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank возобновил анализ продуктовых ритейлеров РФ c рейтингом "покупать" для бумаг X5, Магнита и Ленты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 апреля 2019 года 13:20
Raiffeisenbank возобновил анализ продуктовых ритейлеров РФ c рейтингом "покупать" для бумаг X5, Магнита и Ленты
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank возобновил аналитическое покрытие продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева. Рекомендация "покупать" дается экспертом практически для всех бумаг компаний сектора: глобальных депозитарных расписок (GDR) X5, GDR и обыкновенных акций "Магнита", а также GDR "Ленты". Исключение составляют только депозитарные расписки "О'Кей", для которых аналитик установил рекомендацию "сокращать". Российский рынок продовольственных ритейлеров по-прежнему имеет возможности для роста. "Несмотря на замедление темпов роста рынка розничной торговли РФ, у него есть потенциал, катализаторами для которого послужат дальнейшая консолидация и трансформация традиционного формата торговли в современный (торговые сети, объединяющие гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, дискаунтеры - прим. ИФ)", - считает аналитик. Как отмечает эксперт, российские потребители по-прежнему чувствительны к изменениям цен и в то же время требовательны к товарам. "Это, на наш взгляд, ограничивает потенциал для повышения прибыльности в секторе, но в то же время создает новые ниши на рынке", - говорится в обзоре. X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, по мнению Е.Макеева, сохранит за собой лидирующую позицию на рынке продовольственной розницы. "Благодаря тому, что магазины компании уже являются востребованными покупателями, Х5 может сосредоточиться на постепенных доработках их концепций, а также на инвестициях в технологии, что может стать конкурентным преимуществом в долгосрочной перспективе. Компания будет демонстрировать значительный рост прибыли на акцию среднегодовым темпом 24% в 2019-2020 годах и в то же время благодаря улучшению генерации свободного денежного потока продолжит увеличивать дивиденды, так что за 2019 год дивидендная доходность составит 6,6%", - пишет он. "Магнит" (MOEX: MGNT), по мнению аналитика, обладает значительным потенциалом улучшения результатов, хотя его реализация может стать видимой только ближе к концу 2019 года. "По нашим расчетам, рынок не закладывает в цену акций рост продаж с квадратного метра, тогда как усилия обновленного менеджмента по оптимизации ассортимента и изменению концепций магазинов компании должны привести как к росту продаж с квадратного метра, так и к сокращению разрыва по этому показателю между компанией и конкурентами. Другим драйвером для результатов "Магнита" может стать улучшение работы с запасами, которые в настоящий момент находятся на более высоком, чем у конкурентов, уровне", - полагает эксперт. По мнению Raiffeisenbank, участие "Магнита" в сделках M&A может быть стратегически верным решением, но, в то же время, оно может отвлекать менеджмент компании от решения более важных задач в основном бизнесе компании. Компания "Лента" торгуется по самому низкому мультипликатору P/E среди российских публичных розничных сетей и с дисконтом более 50% по мультипликатору P/E к зарубежным аналогам. Свидетельством недооценки "Ленты" может являться интерес к получению контроля в ней со стороны как минимум двух компаний. Учитывая сравнительно низкий рост сегмента гипермаркетов, аналитик банка считает оправданной текущую стратегию "Ленты", предполагающую снижение темпов открытия магазинов. Благодаря снижению затрат на инвестиции, как ожидается, "Лента" начнет генерировать положительный свободный денежный поток в 2019 году с доходностью 7,6%, значительная часть которого может быть направлена акционерам. "Тем не менее, мы считаем, что стратегия компании, вероятно, изменится после смены контролирующего акционера, и новая стратегия, скорее всего, будет предусматривать более быстрый рост, что, соответственно, потребует более высоких инвестиций", - пишет Е.Макеев. Аналитик банка считает перспективным формат дискаунтеров, развиваемый компанией "О'Кей", несмотря на его убыточность в настоящее время, тогда как гипермаркеты компании показывают стабильную рентабельность при снижающихся продажах. "Показателям дискаунтеров оказало бы поддержку значительное увеличение масштаба их бизнеса, однако возможность "О'Кей" инвестировать в рост ограничена высокой долговой нагрузкой компании. Возможная продажа бизнеса гипермаркетов могла бы снизить долговую нагрузку или даже позволить компании полностью избавиться от долга. Тем не менее, в таком случае в компании останется только убыточный и относительно небольшой бизнес дискаунтеров, что, по нашему мнению, значительно увеличит риск инвестиций в бумаги "О'Кей", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена X5 - 38,3 (текущая цена - 28,26), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Магнит - 21 (текущая цена - 14,69), рекомендация - покупать ; Прогнозная цена Магнит (для акций, цены в рублях) - 5450 (текущая цена - 3637), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Лента - 5,5 (текущая цена - 3,56), рекомендация - покупать; Прогнозная цена О'Кей - 1,8 (текущая цена - 1,85), рекомендация - сокращать.
.
Компании упоминаемые в новости: Магнит, О`КЕЙ, Х5 Синергия, ЛЕНТА
.
24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
.24 апреля 2019 года 13:43
Восстановление аппетита к риску на финансовых рынках и укрепление американского доллара продолжают создавать проблемы для рынка драгоценных металлов, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как золото удержалось от сильного падения во вторник,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 12:52
"Золото подвергается усиленному давлению, отчасти связанному с укреплением доллара. Также давит повышенный "аппетит к риску" со стороны инвесторов, который значительно подавляет спрос на защитные активы, в число которых входит и Gold. Со стороны теханализа, оставаясь вблизи 1270, золото тестирует... читать дальше
.24 апреля 2019 года 12:41
"Давление на единую валюту во вторник усилилось, и в какой-то момент котировки EUR/USD опустились ниже 1,1200 - бывшего уровня поддержки последних пяти месяцев. Отскок евро в конце дня во вторник выглядел скорее как попытка внутридневной коррекции. Судя по всему, нисходящий тренд EUR/USD сейчас... читать дальше
.24 апреля 2019 года 12:15
"В среду Brent умеренно корректируется после активной фазы роста, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Краткосрочная картина остается позитивной для ценовой конъюнктуры в нефти, с высокой вероятностью в ближайшее время цель $75 будет достигнута. Комплекс факторов,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 10:21
"Нефть Brent во вторник обновила годовые максимумы, поднявшись еще на 0,6%. Сегодня с утра торги проходят с небольшим снижением около $74. Постепенно на рынок должно прийти понимание того, что выпадающие объемы поставок Ирана могут быть замещены другими участниками, в основном членами ОПЕК+. Кроме... читать дальше
.24 апреля 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.24 апреля 2019 года 09:19
"Эффект от решения США снять исключения на покупку иранской нефти для 8 стран постепенно исчерпывает себя. Нефти не хватило импульса протестировать 75 долл./барр. Статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 6,9 млн барр. и рост в запасах бензина на 2,2 млн барр. Запасы дистиллятов... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:26
С тех пор, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги 27 марта предупредил о росте инфляционных ожиданий, сектор облигаций внимательно следил ожиданиями инфляции по евро, основанными на используемом рынком и ЕЦБ инструменте Inflation Swap Forward 5Y5Y. "Опыт показывает,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.