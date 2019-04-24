Котировки серебра будут двигаться в фарватере золота - Julius Baer

Восстановление аппетита к риску на финансовых рынках и укрепление американского доллара продолжают создавать проблемы для рынка драгоценных металлов, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как золото удержалось от сильного падения во вторник, серебро подешевело более чем на 1%.

Как отмечается в ежегодном обзоре "World Silver Survey", опубликованном ранее в этом месяце, фундаментальные факторы на рынке серебра остаются довольно слабыми. Спрос со стороны промышленных компаний, который составляет более половины общего спроса, по-прежнему держится на низком уровне из-за замены драгметалла альтернативами и экономии производителей. Это относится, например, к солнечной электроэнергетике. Прирост новых солнечных панелей в мире показал хорошую динамику в прошедшем году, однако спрос на серебро со стороны сектора опустился на 9% на фоне сокращения объема металла на одну ячейку панели.

"Баланс на рынке серебра остается в сильной зависимости от инвестиционного спроса. При этом слабая динамика цен на металл отталкивает от него инвесторов. Их покупки в 2018 году оказались практически на минимальном уровне за десятилетие, а в текущем году ситуация пока не улучшается. Обзор "World Silver Survey" в целом подтверждает отсутствие драйверов роста цен, что заставляет металл двигаться в фарватере золота. Вслед за периодом слабости оно должно перейти к росту после предстоящего во второй половине года снижения курса доллара США, которое поддержит котировки серебра. По нашим оценкам, металл выглядит недооцененным как в абсолютном выражении, так и по отношению к золоту. Мы сохраняем позитивный взгляд на оба металла", - заключает Карстен Менке.