Рост рынков и усиление доллара могут и далее способствовать давлению на курс золота - FxPro

"Золото подвергается усиленному давлению, отчасти связанному с укреплением доллара. Также давит повышенный "аппетит к риску" со стороны инвесторов, который значительно подавляет спрос на защитные активы, в число которых входит и Gold. Со стороны теханализа, оставаясь вблизи 1270, золото тестирует поддержку нисходящего канала и пока еще не вошло в область перепроданности. Тем не менее, высоки шансы на локальный отскок в рамках нисходящей тенденции, однако рост рынков и усиление доллара могут и далее способствовать давлению на курс", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.