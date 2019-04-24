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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост рынков и усиление доллара могут и далее способствовать давлению на курс золота - FxPro
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24 апреля 2019 года 12:52
Рост рынков и усиление доллара могут и далее способствовать давлению на курс золота - FxPro
"Золото подвергается усиленному давлению, отчасти связанному с укреплением доллара. Также давит повышенный "аппетит к риску" со стороны инвесторов, который значительно подавляет спрос на защитные активы, в число которых входит и Gold. Со стороны теханализа, оставаясь вблизи 1270, золото тестирует поддержку нисходящего канала и пока еще не вошло в область перепроданности. Тем не менее, высоки шансы на локальный отскок в рамках нисходящей тенденции, однако рост рынков и усиление доллара могут и далее способствовать давлению на курс", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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24 апреля 2019 года 19:16
Сокращение добычи нефти в I квартале поддерживает прогноз цен на уровне $70 и выше в 2019г - Газпромбанк
Сокращение добычи нефти в I квартале 2019 года ключевыми игроками нефтяного рынка - ОПЕК, США и Россией - поддерживает прогноз цен на нефть на уровне $70 и выше за баррель в текущем году, считают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк и Михаил Калимулин. Как говорится в обзоре банка,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 14:58
"На рынке сырья сегодня в целом всё спокойно и динамика почти нейтральная, несмотря на продолжающийся рост курса американского доллара. Нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, но сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США могут преподнести негативный сюрприз, так что риски... читать дальше
.24 апреля 2019 года 13:43
Восстановление аппетита к риску на финансовых рынках и укрепление американского доллара продолжают создавать проблемы для рынка драгоценных металлов, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как золото удержалось от сильного падения во вторник,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 12:41
"Давление на единую валюту во вторник усилилось, и в какой-то момент котировки EUR/USD опустились ниже 1,1200 - бывшего уровня поддержки последних пяти месяцев. Отскок евро в конце дня во вторник выглядел скорее как попытка внутридневной коррекции. Судя по всему, нисходящий тренд EUR/USD сейчас... читать дальше
.24 апреля 2019 года 12:15
"В среду Brent умеренно корректируется после активной фазы роста, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Краткосрочная картина остается позитивной для ценовой конъюнктуры в нефти, с высокой вероятностью в ближайшее время цель $75 будет достигнута. Комплекс факторов,... читать дальше
.24 апреля 2019 года 10:21
"Нефть Brent во вторник обновила годовые максимумы, поднявшись еще на 0,6%. Сегодня с утра торги проходят с небольшим снижением около $74. Постепенно на рынок должно прийти понимание того, что выпадающие объемы поставок Ирана могут быть замещены другими участниками, в основном членами ОПЕК+. Кроме... читать дальше
.24 апреля 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.24 апреля 2019 года 09:19
"Эффект от решения США снять исключения на покупку иранской нефти для 8 стран постепенно исчерпывает себя. Нефти не хватило импульса протестировать 75 долл./барр. Статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 6,9 млн барр. и рост в запасах бензина на 2,2 млн барр. Запасы дистиллятов... читать дальше
.23 апреля 2019 года 18:26
С тех пор, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги 27 марта предупредил о росте инфляционных ожиданий, сектор облигаций внимательно следил ожиданиями инфляции по евро, основанными на используемом рынком и ЕЦБ инструменте Inflation Swap Forward 5Y5Y. "Опыт показывает,... читать дальше
.23 апреля 2019 года 16:22
"Нефтяные котировки на этой неделе, по всей видимости, определили для себя новую цель в $75. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефть имеет весьма высокий потенциал для достижения этого рубежа. В целом набор факторов поддержки нефтяного рынка не претерпел существенных изменений - драйверами... читать дальше
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