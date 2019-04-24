Мы сохраняем рекомендацию покупки среднесрочных ОФЗ вместе с покупкой CCS в ожидании сужения спреда между ними - Райффайзенбанк

"На сегодняшнем аукционном дне Минфин предлагает 5-летние ОФЗ 26227 (YTM 8,1% по последним сделкам на вторичном рынке) и бумаги нового 11-летнего выпуска 26228, ориентиром для ценообразования которого служит находящийся в обращении 10-летний выпуск 26224 (YTM 8,24%). За неделю доходности вдоль кривой ОФЗ практически не изменились, основную поддержку рынку сейчас оказывает стабильный рубль (благодаря росту цен на нефть и продажам валюты экспортерами для уплаты налогов). Это, в свою очередь, формирует ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ (возможно, по итогам заседания в эту пятницу регулятор даст более четкие сигналы о времени начала снижения ставки). Однако мы полагаем, что это смягчение будет, по крайней мере, частично нивелировано сокращением избытка рублевой ликвидности в предстоящие месяцы (если Минфин через рынок ОФЗ продолжит абсорбировать ликвидность в таких огромных объемах, как это было в марте и апреле), что приведет к расширению спредов доходностей ОФЗ над o/n ставками денежного рынка. Учитывая, что огромный спрос на аукционах не оказывает сколь-либо существенного влияния на ценообразование вторичного рынка, заметный потенциал для ценового роста ОФЗ присутствует лишь в случае снижения ключевой ставки 2 раза по 25 б.п. до конца года (пока этот сценарий маловероятен). На сегодняшних аукционах мы вновь ожидаем увидеть спрос в размере не ниже 150 млрд руб., но размещение ОФЗ 26228, скорее всего, пройдет с премией по доходности 5-10 б.п. (то есть на уровне YTM 8,29-8,34%). Мы сохраняем рекомендацию покупки среднесрочных ОФЗ вместе с покупкой CCS (в ожидании сужения спреда между ними)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.