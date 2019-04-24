Возможно дальнейшее снижение пары EUR/USD - FxPro

"Давление на единую валюту во вторник усилилось, и в какой-то момент котировки EUR/USD опустились ниже 1,1200 - бывшего уровня поддержки последних пяти месяцев. Отскок евро в конце дня во вторник выглядел скорее как попытка внутридневной коррекции. Судя по всему, нисходящий тренд EUR/USD сейчас заметно преобладает на рынке. Согласно теханализу, закрепление EUR/USD по итогам дня ниже 1,1200 может стать предвестником дальнейшего снижения пары", - предупреждает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.