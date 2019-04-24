Нефть "держит в уме" отметку $80 - БКС

"В среду Brent умеренно корректируется после активной фазы роста, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер"

Антон Покатович. - Краткосрочная картина остается позитивной для ценовой конъюнктуры в нефти, с высокой вероятностью в ближайшее время цель $75 будет достигнута. Комплекс факторов, поддерживающих повышательный тренд в нефти, сохраняется прежним. Это действие сделки ОПЕК+, геополитика (Иран, Ливия, Венесуэла), сезонный спрос и общерыночный risk on. Текущий импульс роста в значительной степени был спровоцирован иранским фактором после заявлений США о снятии санкционных преференций для восьми крупнейшей импортеров нефти из исламской республики. Такая мера может привести иранские экспортные поставки к возобновлению их активного снижения. Развитие событий в данном ключе может увеличить объем дефицита нефти на рынке в летний период до значений 1,5 млн барр. /сутки, в результате чего цена на сырье может дойти до $80 и выше. Следовательно, участники сделки ОПЕК+ должны будут рассматривать варианты мер для превентивной нейтрализации ценового давления на спрос. Одним из вариантов может стать отказ от продления следки по сокращению добычи до конца 2019 года. Отсутствие стабильной поддержки рынка со стороны сделки во второй половине года может негативно отразиться на стоимости энергоносителя".

Сегодня на настроениях нефтяного рынка могут незначительно сказываться данные о росте запасов нефти в США от API выше прогнозов, а также заявление Международного энергетического агентства (МЭА), содержащее среди прочего рекомендацию экспортерам сырья принять меры для избежания ценовых шоков,полагает эксперт. По мнению Антона Покатовича, в ближайшей перспективе факторы сезонного роста спроса, общего риск-позитива и геополитики, в частности, усиления санкций в отношении иранского нефтяного экспорта продолжат "толкать" цены вверх. Ожидаемый диапазон движения котировок до конца недели - 73,6-75,3$.