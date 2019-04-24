Рубль, вероятно, продолжит демонстрировать динамику лучше валют-аналогов - "Нордеа Банк"

"Сегодня рубль снижается вслед за котировками нефти, которые вернулись к отметке 74 долл./барр. Благодаря внутренним факторам поддержки (завтрашний пик налоговых платежей и сегодняшнее размещение ОФЗ) рубль сегодня, вероятно, продолжит демонстрировать динамику лучше валют-аналогов, теряющих позиции на фоне укрепляющегося доллара. В паре с евро рубль находится на максимально крепких отметках с мая прошлого года в связи с ослаблением европейской валюты на фоне замедления роста европейской экономики", - отмечают в "Нордеа Банке".