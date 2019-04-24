Raiffeisenbank возобновил анализ продуктовых ритейлеров РФ c рейтингом "покупать" для бумаг X5, Магнита и Ленты

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Raiffeisenbank возобновил аналитическое покрытие продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Рекомендация "покупать" дается экспертом практически для всех бумаг компаний сектора: глобальных депозитарных расписок (GDR) X5, GDR и обыкновенных акций "Магнита" (MOEX: MGNT), а также GDR "Ленты". Исключение составляют только депозитарные расписки "О'Кей", для которых аналитик установил рекомендацию "сокращать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена X5 - 38,3 (текущая цена - 28,26), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 21 (текущая цена - 14,69), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена Магнитдля акций, цены в рублях - 5450 (текущая цена - 3637), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 5,5 (текущая цена - 3,56), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена О'Кей - 1,8 (текущая цена - 1,85), рекомендация - сокращать.