Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, надеются на смягчение ДКП в будущем

Аналитики практически единодушно высказывают мнение о сохранении ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 26 апреля, на уровне 7,75%.

Некоторые эксперты, опрошенные "Интерфаксом", не исключают смягчения риторики регулятора.

"Я считаю, что Банк России в пятницу оставит ставку неизменной, но может немного смягчить свой комментарий в части вероятности снижения ставки в текущем году. Полагаю, что в пресс-релизе может найти отражение то, что инфляционный всплеск оказался меньше ожидавшегося ранее", - сообщил главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Он считает, что ЦБ предпочтет подождать со снижением ставки, оценить дальнейшее развитие ситуации с инфляцией. В.Тихомиров ждет снижения ставки в третьем квартале 2019 года.

Экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов соглашается, что регулятор не будет спешить в вопросе смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). "Некоторое смягчение риторики может быть, но я думаю, что снижать ставку они не будут в ближайшее время. ЦБ в такие моменты, как сейчас, когда теоретически можно снижать ставку, смотрит на трехмесячную сезонно сглаженную аннуализированную инфляцию. Пока этот показатель не достиг 4%, по нашим прогнозам, это произойдет в июне-июле. С этого момента регулятор начнет задумываться о снижении ставки", - предполагает эксперт.

Он подчеркнул, что возврат инфляции к таргету может задержать рост тарифов, которые в этом году повышаются с учетом увеличенного НДС и на более высокий уровень ИПЦ, чем в прошлом году.

Аналитик "Уралсиба" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева считает, что скорее всего, ЦБ в пятницу не будет указывать, когда именно перейдет к снижению ставки, но объяснит, при каких условиях это может произойти. "Вероятно, они могут сказать, на каких условиях перейдут к смягчению. Срок перехода, скорее, будет расплывчатым, чтобы не получилось, как в прошлом году", - сказала она. Эксперт ожидает снижения ключевой ставки в третьем квартале 2019 года. "В целом, когда бы ни произошло это снижение, я считаю, что оно будет единственным в этом году", - добавила она.

Банк России в этот раз не стал давать дополнительных сигналов перед апрельским заседанием. Совет директоров сконцентрируется на уточнении того, как новые макроэкономические данные влияют на дальнейшие решения по денежно-кредитной политике, сообщила на прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Глава Банка России Эльвира Набиуллина до этого ограничилась формулировкой, что регулятор будет рассматривать все факторы.

Годовая инфляция в России в марте выросла до 5,3% с 5,2% в годовом выражении. Минэкономразвития ожидает инфляцию в апреле на уровне около 0,3%, что будет означать ее замедление в годовом выражении по итогам текущего месяца до 5,1-5,2%. ЦБ также полагает, что пик инфляции может быть уже пройден, но пока уверенно это утверждать не берется.

"ВТБ Капитал" на основе анализа имеющихся данных по инфляции видит потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ дважды в этом году: на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне и еще на 25 б.п. во втором полугодии 2019 года (вероятнее всего, в сентябре). "Как всегда, необходимо сделать поправку на то, что наши прогнозы базируются на спокойном внешнем фоне и наших собственных ожиданиях в отношении мировых цен на продовольственные товары, которые на самом деле подвержены значительной волатильности", - пишут аналитики в обзоре.

Экономисты Газпромбанка (MOEX: GZPR) ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу. "Активного снижения ставки в этом году не ждем. Мы полагаем, что ЦБ РФ будет проводить осторожную денежно-кредитную политику, поскольку риски ускорения инфляции еще могут материализоваться. Мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. в четвертом квартале 2019 года", - отмечают они в обзоре.

"В качестве главного аргумента в пользу нейтрального решения регулятора (26 апреля - прим. ИФ) можно назвать умеренное ускорение инфляции, которая остается ниже границ базового квартального прогноза регулятора. Также значимы умеренно позитивный внешний фон и относительно благоприятная конъюнктура финансовых рынков - те факторы, на которые ЦБ РФ традиционно обращает внимание на локальном уровне, принимая решения в монетарной сфере", - говорится в обзоре аналитиков банка "Открытие".

По их мнению, снижение ключевой ставки может произойти не во второй половине, а уже в июне текущего года при появлении дополнительных сигналов, подтверждающих формирование устойчивой тенденции замедления годовой инфляции, и при отсутствии новых внешних шоков.

Экономисты "Ренессанс Капитала" не исключают смягчения риторики в пресс-релизе по итогам апрельского заседания совета директоров. По их мнению, ЦБ может подтвердить свое первоначальное намерение снизить ставку в 2019 году и даже конкретизировать срок этого.

Аналитики Citi считают, что первое снижение ключевой ставки на 25 б.п. может произойти ближе к концу второго - в третьем квартале. "Также мы видим увеличение шансов дополнительного снижения ставки еще на 25 б.п. ближе к концу 2019 года", - отмечают они в обзоре.

Экономисты ING также надеются на смягчение риторики в ближайшую пятницу. При этом они видят вероятность только одного снижения ключевой ставки в четвертом квартале 2019 года на 25 б.п., соглашаясь, что этот прогноз может оказаться слишком консервативным.

Банк России на предыдущем заседании 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор дал более мягкий сигнал, допустив снижение ставки в 2019 году: "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году".

ЦБ также в марте понизил прогноз инфляции на 2019 год с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%, сохранив ожидания по росту экономики на уровне 1,2-1,7%.