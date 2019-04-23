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23 апреля 2019 года 19:06
Ближайшей поддержкой рынка выступает отметка 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"Сегодня российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако, несмотря на позитивный внешний фон, продажи в наших бумагах возобладали, - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, поддержку нашим активам могла оказать ситуация на западных площадках. В Европе, после длинных выходных, к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Также покупкам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает переписывать локальные максимумы, в результате чего он смог подняться выше 74,5 доллара за баррель. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи потерял 0,1%, отступив до 2581 пункта. Аутсайдерами выступили бумаги Полиметалла и Полюса, упавшие на 3,7% и 2,5%. Из высоколиквидных инструментов выделим акции Газпрома, потерявшие 1,3%. Лучше рынка торговались ИнтерРАО, Магнит и X5 Retail Group, рост которых превысил 2,5%. Отметим, что в ходе сессии индекс МосБиржи вплотную подходил к отметке 2600 пунктов, установив новый исторический максимум, однако удержать новые уровни не получилось, а рынок отступил под уровни закрытия понедельника. При этом техническая картина не претерпела существенных изменений. Краткосрочные игроки могут воспринять сегодняшний "шип", как повод к продажам, что будет способствовать углублению коррекции. Однако в среднесрочной перспективе рынок смотрит вверх - все тренды восходящие, а ближайшей поддержкой выступает отметка 2550 пунктов".
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