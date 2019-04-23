Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности - ИК "Велес Капитал"

"В преддверии уплаты основных налоговых платежей Банк России сократил лимит на еженедельном депозитном аукционе до 1,25 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,33 трлн руб.), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Банки воспользовались сегодняшним лимитом в полной мере, при этом предстоящие платежи не смутили участников аукциона, которые были готовы разместить на депозитах в ЦБ 1,7 трлн руб. Ставки МБК продолжили снижаться, однако уже завтра, вероятно, пройдут предварительные расчеты по основным платежам в бюджет, что может вновь скорректировать стоимость ликвидности вверх".

На внутреннем валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня торговался вблизи нулевой отметки в паре с долларом, что, тем не менее, вновь демонстрировало стойкость отечественной валюты. Так, практически на всех внешних площадках наблюдалось глобальное укрепление доллара. В частности, на рынках EM американская валюта заметно росла в парах с турецкой лирой, бразильским реалом, южноафриканским рэндом, мексиканским песо. Индекс доллара DXY к шести основным валютам прибавлял к окончанию дня около 0,4%, а в его структуре к доллару падали все валюты за исключением японской йены. В паре с евро американец прибавлял около 0,4%, что объясняло заметное ослабление единой европейской валюты на внутреннем рынке, указывает эксперт ИК.

"Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности, которая могла быть связана с санкциями США на импорт иранской нефти. В частности, Иран пригрозил в ответ закрыть Ормузский канал, через который проходит существенная часть нефти из Персидского залива, что могло усилить неприятие к риску инвесторов на глобальных площадках. Об этом же свидетельствовало и укрепление "защитной" японской йены к доллару, несмотря на глобальный рост последнего", - резюмирует Юрий Кравченко.