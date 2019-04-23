.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 апреля 2019 года 18:58
Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности - ИК "Велес Капитал"
"В преддверии уплаты основных налоговых платежей Банк России сократил лимит на еженедельном депозитном аукционе до 1,25 трлн руб. (неделей ранее банки разместили 1,33 трлн руб.), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Банки воспользовались сегодняшним лимитом в полной мере, при этом предстоящие платежи не смутили участников аукциона, которые были готовы разместить на депозитах в ЦБ 1,7 трлн руб. Ставки МБК продолжили снижаться, однако уже завтра, вероятно, пройдут предварительные расчеты по основным платежам в бюджет, что может вновь скорректировать стоимость ликвидности вверх". На внутреннем валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня торговался вблизи нулевой отметки в паре с долларом, что, тем не менее, вновь демонстрировало стойкость отечественной валюты. Так, практически на всех внешних площадках наблюдалось глобальное укрепление доллара. В частности, на рынках EM американская валюта заметно росла в парах с турецкой лирой, бразильским реалом, южноафриканским рэндом, мексиканским песо. Индекс доллара DXY к шести основным валютам прибавлял к окончанию дня около 0,4%, а в его структуре к доллару падали все валюты за исключением японской йены. В паре с евро американец прибавлял около 0,4%, что объясняло заметное ослабление единой европейской валюты на внутреннем рынке, указывает эксперт ИК. "Судя по глобальному укреплению доллара, инвесторы во вторник уходили от риска на фоне усиления геополитической напряженности, которая могла быть связана с санкциями США на импорт иранской нефти. В частности, Иран пригрозил в ответ закрыть Ормузский канал, через который проходит существенная часть нефти из Персидского залива, что могло усилить неприятие к риску инвесторов на глобальных площадках. Об этом же свидетельствовало и укрепление "защитной" японской йены к доллару, несмотря на глобальный рост последнего", - резюмирует Юрий Кравченко.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
.
23 апреля 2019 года 18:26
С тех пор, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги 27 марта предупредил о росте инфляционных ожиданий, сектор облигаций внимательно следил ожиданиями инфляции по евро, основанными на используемом рынком и ЕЦБ инструменте Inflation Swap Forward 5Y5Y. "Опыт показывает,... читать дальше
.23 апреля 2019 года 16:22
"Нефтяные котировки на этой неделе, по всей видимости, определили для себя новую цель в $75. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефть имеет весьма высокий потенциал для достижения этого рубежа. В целом набор факторов поддержки нефтяного рынка не претерпел существенных изменений - драйверами... читать дальше
.23 апреля 2019 года 13:26
Политбюро Коммунистической партии Китая ежегодно проводит четыре специальные встречи (в апреле, июле, октябре и декабре) для обсуждения текущей экономической повестки. По мнению аналитик фондового рынка Julius Baer Келли Чиа, итоги заседания 19 апреля указывают на то, что чиновники перешли от... читать дальше
.23 апреля 2019 года 13:04
Цены на нефть приблизились к отметке 75 долл. США за баррель после того, как Вашингтон объявил о предстоящем ужесточении санкций против Ирана. До сих пор администрация Дональда Трампа предоставляла льготы ключевым покупателям иранской нефти, что открывало возможность для экспорта сырья из страны,... читать дальше
.23 апреля 2019 года 11:32
Северсталь (Baa2/BBB-/BBB): финрезультаты за 1К19 по МСФО в целом нейтральны. Выручка снизилась на 3% к/к - до $2 млрд, EBITDA опустилась на 17% к/к - до $663 млн, рентабельность по EBITDA сократилась до 32,1% против 38,1% в 4К18. Чистый долг упал на 30% к/к - до $863 млн, в результате соотношение... читать дальше
.23 апреля 2019 года 10:22
"Нефть продолжает расти, выйдя за пределы 73-74 долл./барр. Хотя новости по снятию исключений на закупку иранской нефти были вполне ожидаемыми, рынок реагирует на сообщения Ирана о потенциальном закрытии ключевого Ормузского пролива, если не будет возможности его использовать. В случае... читать дальше
.23 апреля 2019 года 10:12
Нефтяное ралли еще может быть продолжено, но вряд ли оно будет устойчивым на горизонте нескольких месяцев - БКС
"В понедельник стоимость барреля Brent поднялась выше $74. Драйвером для подобного импульса выступило решение США об отмене исключений для восьми стран, продолжающих покупать иранскую нефть. Это может привести к выпадению более 800 тыс. б/с с мирового рынка. На рынке не было однозначных ожиданий... читать дальше
.23 апреля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:46
"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а... читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:26
"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.