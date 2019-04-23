ЕЦБ не будет повышать ставки в ближайшее время - Julius Baer

С тех пор, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги 27 марта предупредил о росте инфляционных ожиданий, сектор облигаций внимательно следил ожиданиями инфляции по евро, основанными на используемом рынком и ЕЦБ инструменте Inflation Swap Forward 5Y5Y.

"Опыт показывает, что центробанк начинает испытывать беспокойство, когда индикатор опускается ниже 1,6%, - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Так произошло в 2014 году, когда было объявлено о начале программы покупки активов, и в 2016 и 2017 годах, когда программа была расширена. В настоящее время показатель находится на уровне 1,40%, тогда как в конце марта он временно падал до 1,25%. Это означает, что рынок облигаций ожидает от регулятора запуск новых мер стимулирования экономики и предотвращения дефляции, например, снижение процентных ставок или запуск новой программы покупки активов. Это также объясняет доходность 10-летних гособлигаций Германии на уровне 0%".

По прогнозам эксперта Julius Baer, ЕЦБ не изменит ставки до конца следующего года: "Мы не разделяем ожидания аналитиков по поводу новых мер поддержки экономики. С учетом тесной взаимосвязи котировок нефти и инфляционных ожиданий, рынок должен следить за реакцией свопа 5Y5Y на недавний рост цен на "черное золото". Любое ускорение индикатора приведет к снижению вероятности нового стимулирования европейской экономики и, как следствие, подтолкнет вверх доходность по немецким бундам к нашим среднесрочным целевым уровням. Мы по-прежнему предпочитаем кредитный риск риску дюрации в евро. Вероятность повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время близка к нулю".