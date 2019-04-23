БКС понизил рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

В то же время рекомендация "покупать" была подтверждена для ADR "Газпрома", глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Для GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), ADR "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и ADR "Татнефти" (MOEX: TATN) осталась рекомендация "держать". Рекомендация "продавать" была вновь дана для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза".

"Несмотря на слабые результаты за IV квартал 2018 года, рыночная капитализация нефтегазового сектора России с начала года увеличилась на 13%. Лидер роста - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) благодаря планам по выкупу ($3 млрд) и дивидендной политике. Теперь фундаментальный потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" ограничен ввиду отсутствия позитивных катализаторов. Цены на нефть остаются единственным драйвером для сектора, и мы считаем акции "Роснефти" лучшим инструментом, чтобы отыграть нефтяное ралли, которое должно продолжиться во второй половине 2019 года", - говорится в обзоре.

Помимо "Роснефти", аналитикам "БКС Глобал Маркетс" нравится "Газпром нефть" благодаря достойной дивидендной доходности и привлекательной оценке. "Но проблемы с ликвидностью остаются", - отмечают эксперты.

Главным сюрпризом в 2019 году может стать "Газпром" (MOEX: GAZP), полагают в "БКС Глобал Маркетс". "Акции "Газпрома" выглядят хуже рынка с начала года, и сейчас - хорошая точка для входа", - подчеркивают аналитики.